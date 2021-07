K+S - Kalihersteller profitiert von Schuldenabbau und steigenden Preisen!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

So mancher langfristige Aktionär von K+S reibt sich derzeit die Augen. Seit Jahresbeginn legte das Papier bereits über 50 Prozent zu und zählt damit zu den aktuell stärksten Titeln im MDAX im laufenden Jahr. Katalysatoren für die Aufwärtsbewegung waren der Verkauf der amerikanischen Salzsparte und steigende Kalipreise. Vom Allzeithoch ist das Papier zwar noch meilenweit entfernt und das Unternehmen noch längst nicht über dem Berg. Es könnte also weiterhing zu Rücksetzern kommen. Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Thomson Reuters jedoch mittel- bis langfristig optimistisch.

Der Konzern gliedert sich in vier Segmente: Landwirtschaft mit einer großen Auswahl von Düngern, Kalium-, Magnesium- und Salzprodukte für die Industrie, Salz für den privaten Verbrauch und Auftausalz für die Gemeinden. Ende April 2021 wurde der Verkauf der amerikanischen Salzsparte Morton an Stone Canyon für 3,2 Mrd. US-Dollar abgeschlossen. Damit erzielte K+S einen besseren Preis als von vielen Marktexperten zunächst erwartet. Konzernlenker Lohr zögerte nicht lange und leitete mit den Einnahmen den Schuldenbau ein. Der Bau der Kalimine Bethune in Kanada kam K+S deutlich teurer als zunächst geplant zu stehen und ließ den Schuldenberg deutlich nach oben schnellen. Der angestoßene Schuldenabbau gibt K+S nun wieder Luft zum Atmen. Zusätzlichen Rückenwind bekam K+S durch den Anstieg der Kalipreise - bedingt durch eine höhere Nachfrage und EU-Sanktionen gegen Weißrussland. Belaruskali zählt zu den größten Kaliherstellern der Welt.

Im Mai erhöhte K+S bereits die Prognose für das Gesamtjahr. Vergangene Woche meldete der Konzern Eckdaten für das abgelaufene Quartal. Demnach hat sich das EBITDA aufgrund der deutlich höheren Preise und Absatzmengen mehr als verdoppelt. Finale Zahlen meldet der Salz- und Düngemittelunternehmen am 12. August. Wenngleich die Kali- sowie Düngemittelpreise zuletzt deutlich stiegen, zeigten sie in der Vergangenheit immer größerer Schwankungen. Ein Preisrückgang oder ein insgesamt schwacher Gesamtmarkt, könnte die Aktie von K+S wieder unter Druck setzen.

Charttechnischer Ausblick: K+S AG



Widerstandsmarken: 12,90/15,75 EUR

Unterstützungsmarken: 10,10/11,20 EUR

Die Aktie von K+S bildet seit Anfang Q4 2020 einen Aufwärtstrend. Ende Mai mündete der Aktienkurs in einen Seitwärtstrend zwischen EUR 11,20 und EUR 12,90. Gelingt der Ausbruch über EUR 12,90 besteht die Chance auf eine Fortsetzung des mittelfristigen Trends bis EUR 15,70. Auf der Unterseite findet der MDAX-Wert zwischen EUR 10,10 und EUR 11,20 eine Unterstützungszone.

K+S in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 27.11.2020 - 27.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

K+S in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2005- 27.07.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

