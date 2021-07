Der Kurs der Tencent-Aktie gibt am heutigen Handelstag erneut deutlich nach. Rund sechs Prozent beträgt das Minus im Frankfurter Handel am späten Vormittag. Ausländisches Kapital ist ohnehin verschreckt nach dem jüngsten Regulierungshammer im chinesischen E-Learning-Sektor. Zudem gibt es weitere negative Neuigkeiten.Tencent hat für seine Super-App WeChat vorübergehend Neuanmeldungen ausgesetzt. Grund dafür ist ein technisches Update, um neuen Vorschriften und Gesetzen in China für die Bereiche Datensicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...