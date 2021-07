Köln (ots) - Joshua Jackson, Grace Gummer, AnnaSophia Robb, Christian Slater und Alec Baldwin spielen die Hauptrollen in der packenden und von echten Verbrechen inspirierten Serie "Dr. Death". Die achtteilige US-Serie basiert auf einem der erfolgreichsten US-Podcast, der die erschreckende und wahre Geschichte von Dr. Christopher Duntsch - Spitzname "Dr. Death" - einem berüchtigten Neurochirurgen in Dallas, Texas, aufrollt.Hier (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/videos/tvnow/index.html?id=56b64e11-e54e-11eb-a848-001a4aa4414e) geht es zur Preview der 1. Folge.Die Serie:Dr. Christopher Duntsch (Joshua Jackson) ist ein Star unter den Medizinern von Dallas. Jung, charismatisch und brillant baut Dr. Duntsch gerade eine florierende Praxis für Neurochirurgie auf, als sich plötzlich alles ändert. Patienten betreten seinen Operationssaal für komplexe, aber routinemäßige Wirbelsäulenoperationen und verlassen ihn dauerhaft verstümmelt oder versterben bei den Eingriffen. Trotzdem gelingt es Dr. Duntsch, weiter als Arzt zu praktizieren. Als die Zahl der Opfer wächst, machen sich zwei Ärztekollegen, der Neurochirurg Robert Henderson (Alec Baldwin) und der Gefäßchirurg Randall Kirby (Christian Slater) sowie die Staatsanwältin Michelle Shughart (AnnaSophia Robb) auf den Weg, um ihn zu stoppen..."Dr. Death" erforscht den verdrehten Geist des Soziopathen Dr. Duntsch und die grobe Fahrlässigkeit des Systems, das eigentlich die Schwächsten unter uns schützen soll.Hintergrund:In den frühen 2010er Jahren verstümmelte, verletzte oder tötete der Neurochirurg Dr. Christopher Duntsch über einen Zeitraum von 18 Monaten 33 Patienten, die ihn für komplexe, aber routinemäßige Wirbelsäulenoperationen in der Gegend von Dallas, Texas, aufsuchten.TVNOW zeigt die komplette achtteilige US-Serie "Dr. Death" exklusiv ab dem 19. August - nur vier Wochen nach der US-Premiere.Alle Informationen zur Serie, Interviews mit den Hauptdarstellern, Bilder sowie Previews finden Sie hier im Media Hub.Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 7,01 Mio. Unique User:innen der mit Abstand stärkste deutsche Streamingdienst im Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 50.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kund:innen zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99 EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99 EUR). Die TVNOW-Premium-App ist auf folgenden Plattformen verfügbar: iOS, Android, HbbTV, Apple TV, Samsung TV, Panasonic TV, Hisense TV, Fire TV, Android TV, Magenta TV und Sky Q.Pressekontakt:Mediengruppe RTL Deutschland GmbHTVNOW KommunikationFinja Junkerfinja.junker@mediengruppe-rtl.deJanine Steinjanine.stein@mediengruppe-rtl.deBildredaktion:Tanja Frölichtanja.froelich@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4979172