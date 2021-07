Homeoffice und Homeschooling, der Wunsch nach mehr eigener Freifläche und der Fokus auf die Altersvorsorge führen zu erhöhter Kaufaktivität im Immobilienbereich. So wie auch in den vergangenen Quartalen sind seit Pandemiebeginn auch im 1. Quartal 2021 die Transaktionszahlen deutlich gestiegen. Wichtigster Grund dafür ist wohl die viel verbrachte Zeit in den eigenen vier Wänden, zudem zählen Immobilien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...