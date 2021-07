Das Immobilien-Unternehmen Patrizia hat im Auftrag ihrer institutionellen Kunden 126 Mikro-Apartments in der Potsdamer Innenstadt erworben. Verkäufer ist ein Joint Venture aus UBM Development Deutschland und einem Münchner Family Office. Der Kaufpreis beträgt den Angaben zufolge 36,2 Mio. Euro. Christoph Langmack, Head of Acquisition Residential bei Patrizia: "Die Apartments in Potsdam stellen für unsere institutionellen Kunden eine hochattraktive Investmentmöglichkeit dar. Potsdam erzielt im Patrizia Standortranking einen Platz unter den TOP 20 Standorten in Deutschland. Gemeinsam mit unserem Partner werden wir 126 "state of the art" Micro-Apartments im Herzen der Potsdamer Innenstadt realisieren. Die Immobilie verfügt über eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...