Potsdam (ots) - Die private, staatlich anerkannte HMU Health and Medical University erweitert ihr Ausbildungs- und Forschungsengagement in Potsdam und baut ihre Studien- und Forschungsstandorte in der brandenburgischen Landeshauptstadt weiter aus. Nicht einmal ein Jahr nach Aufnahme des Studienbetriebs in Potsdam bildet die HMU zum Wintersemester 2021/22 mit 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits über 500 Studierende in medizinischen und gesundheitsrelevanten Studiengängen aus. Unterstützt wird die Ausbildung und Forschung an der HMU über eine enge Kooperation mit dem klinischen Partner Klinikum Ernst von Bergmann.Die HMU Health and Medical University ist eine Gründung von Ilona Renken-Olthoff, der geschäftsführenden Gesellschafterin der MSH Medical School Hamburg, der MSB Medical School Berlin und der BSP Business and Law School. Die Forschungs- und Ausbildungsaktivitäten der Hochschulgruppe mit ihren mittlerweile über 7.000 Studierenden in Hamburg und Berlin werden durch die HMU um Medizin- und Gesundheitsstudiengänge in Potsdam und in Kürze auch in Erfurt ergänzt. Die HMU startete den Studienbetrieb zum Wintersemester 2020/21 , unter anderem mit dem Staatsexamensstudiengang Humanmedizin. Das Alleinstellungsmerkmal aller Studiengänge an der HMU ist die inhaltliche Leitorientierung der interdisziplinären und interprofessionellen Ausbildung von Health Professionals. "Mit Erfurt und Potsdam als Hochschulstandorte der HMU möchten wir einen weiteren Beitrag dazu leisten, den wachsenden Bedarf an Medizinern und Gesundheitsfachkräften in Thüringen, Brandenburg und ganz Deutschland zu decken", so Ilona Renken-Olthoff, die geschäftsführende Gesellschafterin der HMU Health and Medical University.Künftiger Hauptsitz der HMU wird Erfurt. Ilona Renken-Olthoff hat selbst viele Jahre in Thüringen gelebt und studiert. Im thüringischen Gera betreibt sie seit 1994 Berufsfachschulen zur Ausbildung in Gesundheitsberufen. Potsdam wird als Standort der HMU stark weiterentwickelt. Auf dem Gelände des Klinikums Ernst von Bergmann initiiert die HMU beispielsweise Forschungsinvestitionen in umfangreiche Laborausstattungen in siebenstelliger Größenordnung. Das Potsdamer Team der Professorinnen und Professoren wird kurzfristig verstärkt. Hierzu laufen bereits internationale Ausschreibungen. Geplant ist außerdem der Einzug in das ehemalige Oracle-Gebäude in der Schiffbauergasse. Dies hat für die Hochschulangehörigen der HMU zwei Effekte: Erstens bietet die Schiffbauergasse als internationales Kreativzentrum eine besondere Innovationsausstrahlung und einzigartige Campusqualität. Zweitens ist die Schiffbauergasse nur wenige Gehminuten entfernt vom klinischen Kooperationspartner der HMU, dem Klinikum Ernst von Bergmann. Die enge fachliche Zusammenarbeit mit dem Klinikum Ernst von Bergmann wird durch diese räumliche Nähe zusätzlich vertieft.Ilona Renken-Olthoff: "Als eigenständige Universität in unserem Hochschulverbund hat sich die HMU am Standort Potsdam sehr dynamisch entwickelt. Dieser Erfolg ist nicht zuletzt der konstruktiven und guten Zusammenarbeit mit der Stadt Potsdam, dem Wissenschaftsministerium und dem Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg zu verdanken. Wir werden die Erfolgsgeschichte der HMU in Potsdam weiterschreiben. Ich freue mich deshalb sehr auf unseren zusätzlichen Standort in der Schiffbauergasse und die weitere fachliche und räumliche Entwicklung der HMU in Potsdam, gemeinsam mit unserem Partner Klinikum Ernst von Bergmann."Pressekontakt:Ilona Renken-OlthoffHMU Health and Medical UniversityOlympischer Weg 114471 PotsdamTel.: 030 766 837 56 51ilona.renken-olthoff@health-and-medical-university.dewww.health-and-medical-university.deOriginal-Content von: HMU Health and Medical University Potsdam, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139248/5008359