HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Bei einem Gang vor das höchste US-Gericht, den Supreme Court, im Glyphosat-Rechtsstreit stünden die Chancen eher auf der Seite von Bayer, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Und selbst eine Niederlage wäre kein Weltuntergang mit Blick auf die überschaubaren finanziellen Folgen möglicher weiterer Klagen von Krebspatienten gegen Bayer in den kommenden Jahren. So oder so seien die Aktien derzeit deutlich unterbewertet./mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 15:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

BAYER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de