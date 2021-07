Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die tick Trading Software AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 (per 30.9.) durch die hohe Volatilität am Kapitalmarkt den Umsatz um knapp 29 Prozent auf rund 4,4 Mio. Euro gesteigert. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe die Gesellschaft zudem einen außerordentlichen Einmalerlös im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit einer Gesellschafterin eines Start-ups über 0,55 Mio. Euro erzielt. Zudem habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass der Gesellschaft ein weiterer hoher Einmalerlös von 4,48 Mio. Euro zufließen werde. Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung sei das EBIT auf 2,41 Mio. Euro (HJ 2019/20: 1,15 Mio. Euro) gestiegen. Unter Berücksichtigung von Abschreibungs-, Finanzierungs- und Steuereffekten habe sich daher ein Jahresüberschuss von 1,65 Mio. Euro (HJ 2019/20: 0,78 Mio. Euro) ergeben. Für den weiteren Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres 2020/21 sei das Management positiv gestimmt und erwarte einen Jahresüberschuss in einer Bandbreite von 4,9 bis 5,3 Mio. Euro (zuvor: 2,1 bis 2,5 Mio. Euro).

Demnach hebe auch das Analystenteam seine Schätzungen an und kalkuliere für das aktuelle Geschäftsjahr 2020/21 mit einem deutlichen Umsatzanstieg auf 8,23 Mio. Euro (zuvor: 7,32 Mio. Euro). Als einen wesentlichen Treiber hierfür sehe GBC die wiederkehrenden Umsatzerlöse aus Softwarelizenzen und lastenabhängigen Gebühren. Durch die überwiegend fixe Kostenstruktur des Unternehmens solle dies zu einer überproportionalen Ergebnisentwicklung beim EBIT von 7,43 Mio. Euro (zuvor: 3,38 Mio. Euro) führen. Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells heben die Analysten das Kursziel auf 51,70 Euro (zuvor: 45,50 Euro) an und erneuern das Rating "Kaufen".



