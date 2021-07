London (www.fondscheck.de) - Der internationale Asset Manager Ninety One ist jüngst der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten, so die Experten von Ninety One.Dass man sich damit etwas mehr Zeit gelassen hat als andere Vermögensverwalter lag darin begründet, dass die Mitgliedschaft vom Management als äußerst ernsthaftes Versprechen angesehen werde und man sich erst darüber im Klaren werden wollte, wie Ninety One und die investierten Unternehmen dieses Ziel erreichen können, so Therese Niklasson, Global Head of ESG bei Ninety One. Nun habe man einen sehr klaren Rahmen definiert, von dem aus man einen realen Beitrag zu Net Zero leisten könne. Im Fokus stünden dabei die Schwellenländer. ...

