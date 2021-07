Stavanger (www.fondscheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte verzeichneten im zweiten Quartal solide Zuwächse, da die Weltwirtschaft deutliche Anzeichen einer Erholung zeigte, so Knut Gezelius, Portfoliomanager von SKAGEN Funds.Aktuell stehe die Inflation im Mittelpunkt des Anlegerinteresses und der Markt verdaue nervös die gemeldeten Inflationszahlen - obwohl man davon ausgehe, dass diese noch immer unter verzerrten Basiseffekten leiden würden. Die Rohstoffpreise schossen aufgrund von Versorgungsschwierigkeiten in die Höhe, die sich gegen Ende des Berichtszeitraums allerdings zu entspannen schienen, so die Experten von SKAGEN Funds. Öl der Sorte Brent sei zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren über die Marke von 75 US-Dollar pro Fass geklettert. ...

