Der Merger von Matterport mit der SPAC Gores Holdings VI ist abgeschlossen. Auf der ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen die Aktionäre erwartungsgemäss, dass die Fusion vollzogen wird und Matterport ein eigenes Listing in der Nasdaq bekommt.Seit Freitag werden die Matterport Aktien in New York gehandelt. Die Gesellschaft hat das Symbol MTTR bekommen. Bei allen Aktionären der SPAC Gores Holdings VI Inc. (ISIN US38286R1059) wurden die Aktien dem Depot entnommen dafür 1:1 Aktien von Matterport Inc. eingebucht. Eine offiziell bestätigte ISIN und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...