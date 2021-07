NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Novartis nach Zahlen zum zweiten Quartal von 99 auf 98 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Mark Purcell passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell für den Schweizer Pharmakonzern entsprechend an und erhöhte zum Beispiel seine Schätzungen für die Generika-Sparte Sandoz. Demgegenüber schraubte der Experte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie des Unternehmens in dem Zeitraum von 2022 bis 2026 etwas nach unten./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 07:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

