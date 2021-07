ST. PAUL (dpa-AFX) - Der US-Mischkonzern 3M hebt nach Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn an. Der Gewinn je Aktie (EPS) dürfte nun bei 9,70 bis 10,10 US-Dollar liegen, teilte der Konzern am Dienstag in St. Paul (Minnesota) mit. Vorher hatte Vorstandschef Mike Roman mit 9,20 bis 9,70 Dollar gerechnet. Auch beim Erlös wird das Unternehmen zuversichtlicher; statt 5 bis 8 Prozent Wachstum sollen es nun 7 bis 10 Prozent sein.

Nach dem Wachstum zum Jahresstart kletterte der Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum um knapp ein Viertel auf 8,95 Milliarden Dollar (7,5 Mrd Euro). Vor allem das Geschäft in der Sparte Transport und Elektronik wuchs kräftig, auch die Medizinprodukte konnten deutlich zulegen. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um knapp 17 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar.

3M stellt eine Vielzahl von Produkten her, unter anderem Atemschutz- und Gesichtsmasken, Klebstoffe, Hilfsmaterialen rund um Heimwerken und Sicherheit, Haushaltsgüter und Zubehör für Krankenhäuser und Arztpraxen. Bekannt ist das Unternehmen etwa für seine Post-It-Notizzettel./men/tav/jha/