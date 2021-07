Welche US-Aktien jetzt performen und wie sich die US-Indizes in den letzten zwei Quartalen des Jahres bewegen könnten, verrät unsere Wall Street-Expertin Sandra Navidi. wallstreet:online TV einschalten!Eine solide Markt-Perfomance, begleitet von Korrekturen durch Inflationssorgen und der Delta-Variante - so lässt sich die aktuelle Stimmung an den Börsen zusammenfassen. Interessant ist jetzt, wer im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...