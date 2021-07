Brüssel/Eschborn (ots) - Seit der Saison 2019/20 tragen die Ski von Karl Geiger den Schriftzug Ubiquinol. Der Hersteller von Ubiquinol, Kaneka Nutrients Europe n.V., steht auch in der kommenden Saison als Skisponsor an der Seite von Karl Geiger. Mit der Zusammenarbeit soll das wichtige Antioxidans insbesondere bei Sportlern bekannter werden. Im Zuge des Sponsorings tritt Karl Geiger als Botschafter für den Mikronährstoff auf, den er auf Empfehlung seines Mannschaftsarztes schon seit einigen Jahren nutzt.In der vergangenen Saison konnte Karl Geiger herausragende sportliche Erfolge verbuchen: Bei der Weltmeisterschaft im Skifliegen belegte er in Planica, Slowenien, den 1. Platz im Einzel und wurde somit Skiflug-Weltmeister. Zudem wurde er Zweiter im Team. Bei der Skisprung-WM in seiner Heimat Oberstdorf erreichte er im Team, sowie im Mixed Team, Rang 1, im Einzel Rang 2 und 3. Bei der Vierschanzentournee belegte er Platz 2 in der Gesamtwertung.Oliver Romanow, Sales Manager bei Kaneka Nutrients Europe, freut sich über die Verlängerung des Vertrags: "Mit Karl Geiger fördern wir einen Spitzensportler, der die Vorteile von Ubiquinol aus eigener Erfahrung kennt und für uns ein glaubwürdiger Vertreter ist. " Auch Karl Geiger zeigt sich nach der Unterzeichnung des neuen Vertrags sehr zufrieden: "Ich bereite mich gerade auf die kommende Saison und natürlich Olympia vor und freue mich riesig, dass Kaneka mich weiterhin zuverlässig unterstützt. Die Professionalität und Integrität von Kaneka haben mich dazu bewogen, die Partnerschaft fortzuführen. Vor allem bin ich aber von Ubiquinol absolut überzeugt."Auch in der kommenden Saison sind viele gemeinsame Aktionen geplant. Als Highlight ermöglicht das Unternehmen einigen Fans von Karl Geiger, ihr Idol persönlich zu treffen. Auf der Facebook-Seite Ubiquinol Deutschland können sich Follower der Seite für die Teilnahme bewerben.Über Ubiquinol: Dieser Mikronährstoff ist in jeder Körperzelle vorhanden und für die Energiegewinnung in den Mitochondrien unverzichtbar. Er wird zwar vom Körper selbst produziert, jedoch sinkt die körpereigene Produktion mit zunehmendem Alter erheblich. Insbesondere bei Sportlern besteht ein erhöhter Bedarf. Der Mikronährstoff wirkt sich positiv auf Ausdauerleistung und Stärkung des Herzens, der Muskeln und des Immunsystems aus. Entsteht ein Mangel im Körper, kann sich dieser in einer Vielzahl von Symptomen bemerkbar machen: Von Abgeschlagenheit über Immunschwäche, Muskelschmerzen bis hin zu depressiven Verstimmungen. Deshalb kann es sinnvoll sein, die körpereigene Produktion mit einem Nahrungsergänzungsmittel zu unterstützen.PRESSETAG mit Karl Geiger am 02. September in Oberstdorf - Anfragen zur Teilnahme an patrizia.gioeni@akp-pr.deWeitere Informationen finden Sie auf: www.ubiquinol.infoÜber Kaneka Nutrients EuropeKaneka Nutrients Europe hat seinen Hauptsitz in Brüssel und ist eine Tochtergesellschaft von Kaneka Japan, dem weltweit führenden Anbieter von Coenzym Q10 und alleinigen Anbieter von Ubiquinol, der aktiven Form von Coenzym Q10. Kaneka wurde 1949 gegründet und ist das einzige Unternehmen, das eine natürliche Technologie zur Hefefermentation entwickelt hat, um Coenzym Q10 und Ubiquinol herzustellen. Wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie ist die wissenschaftliche Forschung. Die Wirksamkeit und Unbedenklichkeit von Coenzym Q10 und Ubiquinol wurde in zahlreichen Studien wissenschaftlich belegt.Keywords: Karl Geiger, Ubiquinol, SponsorenvertragPressekontakt:Unternehmenskontakt:KANEKA Nutrient EuropePart of Kaneka Medical Europe n.v.Oliver Romanow+ 49 1520 900 2796oliver.romanow@kaneka.beEisenacher Str. 1136100 PetersbergDeutschlandPressekontakt:akp public relationsPatrizia Gioeni+ 49 6201 188 98 01patrizia.gioeni@akp-pr.deBirkenauer Talstr. 969469 WeinheimDeutschlandOriginal-Content von: Kaneka Pharma Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115050/4979414