Die Aktie von Roscan Gold musste mit dem fallenden Goldpreis kräftig Federn lassen. Der strategische Investor Michael Gentile nutzte die aktuelle Situation zum Ausbau seiner Position und steigt zum zweitgrößten Einzelaktionär des Konzerns auf.

Roscan Gold: Gentile wird zum Großaktionär!

"Easy come, easy go!" Die Aktionäre von Roscan Gold dürften sich aktuell in den Februar zurückversetzt fühlen. Mit sehr guten Bohrergebnissen auf seinem Kandióle-Projekt hatte der Gold-Explorer in Mali kräftig zulegen können. In der Spitze stieg die Aktie bis auf 0,64 CAD und performte damit auch den Goldpreis deutlich aus. Doch seit dem April ging es auch hier bergab, und nun steht der Kurs dort, wo er bereits im Februar stand. Doch es gibt genug antizyklisch agierende Investoren wie Michael Gentile, die diese Situation ausnutzen. Der Investor Michael Gentile übte nun seine 2,3 Mio. Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,16 CAD aus und statt die dadurch erhaltenen Aktien direkt auf den Markt zu werfen, um Kursgewinne zu realisieren, hat Gentile die Papiere behalten. Damit steigt seine direkt gehaltene Aktienzahl auf rund 18 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...