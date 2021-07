Mainz (ots) - Kohlenstoffdioxid gilt als Klimakiller - doch aus C02 lässt sich auch Kleidung und sogar Essen machen. Über neue Ideen zum Umgang mit CO2 berichtet "plan b" am Samstag, 31. Juli 2021, 17.35 Uhr im ZDF. Die Doku "Socken aus CO2 - Wie ein Klimakiller nützlich werden kann" von Autorin Frédérique Veith steht ab Mittwoch, 28. Juli 2021, 13.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Die Industrie steht unter Druck, den Klimaschutz voranzubringen. Am Chemiestandort Leverkusen wird deshalb an einer neuen Technologie gearbeitet. Liv Adler möchte unvermeidliche CO2-Emissionen recyceln und in Produkte verwandeln, zum Beispiel in Socken.Der finnische Visionär Pasi Vainikka will mit CO2 Essen herstellen und mit seinem Start-up Solarfoods die Nahrungsmittelbranche revolutionieren. Seine Basisnahrung entsteht aus Mikroorganismen, Solarstrom und CO2 aus der Luft.Ein wichtiger CO2-Speicher ist das Meer - doch durch die Erderwärmung ist das Gleichgewicht gefährdet. Mit einer sanften Form der Aquakultur, die Muschel- und Algenanbau miteinander kombiniert, arbeiten Züchter wie Sylvain Huchette daran, ein nachhaltiges Netzwerk entlang der bretonischen Küste aufzubauen und dabei auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Die Idee: Muscheln und Algen als nachhaltige Unterwasser-Farm, wertvolle CO2-Speicher und Delikatesse.Großes Potenzial liegt im Moor: Auch wenn nur drei Prozent der Landoberfläche der Erde Moore sind, so bindet der Torf mehr CO2 als alle Wälder auf der Welt zusammen. Doch Moore sind rar - auch aufgrund weiter zunehmender Besiedlung. Warum also nicht den Superspeicher aufs Dach holen? "plan b" berichtet, wie am Helmholtz-Institut in Leipzig das Prinzip getestet wird.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planbPressemappen: https://presseportal.zdf.de/pm/plan-b/Sendungsseite;https://zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-socken-aus-co2-100.html"plan b" in der ZDFmediathek: https://planb.zdf.de (http://planb.zdf.de)https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4979450