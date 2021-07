Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die deutsche Autobranche stand zuletzt vor vielen Herausforderungen - die Corona-Krise, vergangene Dieselskandale, Halbleitermangel und der Weg in Richtung E-Mobilität. Ob die großen deutschen Autobauer BWM, Daimler und VW in der Spur geblieben sind, weiß Jürgen Pieper. Pieper ist ein absoluter Experte, was die Automobilbranche angeht. Als Analyst beim Bankhaus Metzler beschäftigt er sich vor allem mit der Performance/Rentabilität der Autohersteller und deren Zulieferer. Ob der Halbleitermangel der Branche zu schaffen macht und ob BWM, Daimler und VW mit dem starken Konkurrenten Tesla mithalten können, beeinflusst nämlich unmittelbar den Erfolg an der Börse. Stichpunkt Elektromobilität: Hier stehen nicht nur die Autobauer im Fokus. Pieper weist auf, ob Deutschland überhaupt die nötige Infrastruktur bieten kann. Besonders spannend: Pieper verrät, wer sein persönlicher Branchen-Favorit ist.