Der Skandal um die Spionagesoftware namens Pegasus, entwickelt von der israelischen NSO Group, erfasste auch Apple. Die Spyware kann auch iPhones befallen. Man hat allerdings bereits mit einem entsprechenden Softwareupdate reagiert, um die Infiltrierung mit der Spyware zu erschweren. Etwas schwerer wiegen Überschwemmungen in China. In Zhengzhou stehen deswegen Komponentenzuliefererwerke still, was den Produktionshochlauf für die neue iPhone-Generation verzögern dürfte. Die Aktie hat das nur kurz beeindruckt. Sie tendiert wieder Richtung altes Hoch.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 29.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

APPLE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de