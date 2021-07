Mainz (ots) - Endlich wieder auf der Bühne! / SWR1 Rheinland-Pfalz erzählt live die Geschichten hinter berühmten PopsongsNach der Corona bedingten Pause geht es mit "SWR1 Hits und Storys" endlich wieder zurück auf die Bühne. SWR1 Musikchef Bernd Rosinus erzählt die Geschichten zu den größten Hits aus der Rock- und Popmusik und gibt sie zusammen mit Bandleader Peter Kühn und seinen Musikern der Band "PopHistory" zum Besten. Natürlich noch nicht unter Normalbedingungen. In etwas kleinerer Besetzung, aber live und ganz nah beim Publikum. Ein Sommerabend mit packenden Geschichten und mitreißender Musik.Geschichten aus der Welt der Pop-LegendenWarum war Falco frustriert über seinen Welterfolg "Rock me Amadeus"? Warum überlies Beatle George Harrison die Komposition seines Welthits dem Zufall? Und in welchem Hit steckte ganz viel Klassik, bevor es Pop wurde? Die Antworten erfährt das Publikum in der Sommer Edition von "SWR1 Hits und Storys" am 14. August in Mainz, am 15. August in Trier und am 20. August in Bad Kreuznach. Die Show eröffnet einen Blick hinter die Kulissen großartiger Songs. So viel sei verraten: In vielen Texten steckt viel mehr als auf den ersten Blick vermutet wird.Ab sofort "Hits und Storys" in SWR1Wer sich schon einmal einstimmen möchte, sollte SWR1 "Der Vormittag" ab 9 Uhr oder "Der Tag in Rheinland-Pfalz" ab 16 Uhr einschalten. Ab sofort gibt es einen Vorgeschmack auf die spannendsten "Hits und Storys".SWR1 Hits und Storys - Die Sommer EditionSamstag, 14.8.2021 / Zitadelle MainzEinlass: 17:30 Uhr / Beginn: 19 UhrInfos und Tickets unter frankfurter-hof-mainz.de oder bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.Preis: 15 EUR (zzgl. Gebühren)Sonntag, 15.8.2021 / Vorplatz der Arena TrierEinlass: 18:30 Uhr / Beginn: 19:30 UhrInfos und Tickets unter poppconcerts.de oder bei allen bekannten Eventim- und Ticketmaster-Vorverkaufsstellen.Preis: 15 EUR (zzgl. Gebühren)Freitag, 20.8.2021 / Kurpark Bad KreuznachEinlass: 18:30 Uhr / Beginn: 19:30 UhrInfos und Tickets unter showcase-concerts.de oder bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.Preis: 15 EUR (zzgl. Gebühren)5 EUR pro Ticket gehen an Herzenssache e.V. zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe.Die Veranstaltungen wird unter Einhaltung von Sicherheits- und Hygienevorschriften durchgeführt. Es gelten die zum Veranstaltungszeitpunkt gültigen Vorschriften der Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz.Weitere Informationen auf http://swr.li/swr1-hitsundstorys-sommereditionZusammenhaltenimSüdwestenAlle Infos und Spendenkonten auf https://www.swr.de/ (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2F&data=04%7C01%7Cjohanna.leinemann%40swr.de%7C73b46867d4f848f20ca308d94861055d%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637620403811954154%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EdPYTV8qaF5Lx8RndQmzgONg3NoyM2BYLhnxmhSDL2g%3D&reserved=0)Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4979490