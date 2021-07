Das DAX-Schwergewicht SAP sieht seine Zukunft in der Cloud. Gleichzeitig will der Softwareentwickler durch die Umstellung auf ein Abomodell den Anteil wiederkehrender Einnahmen am Gesamtumsatz in den kommenden Jahren erheblich steigern. Doch eine neue Umfrage unter den deutschen SAP-Kunden zeigt jetzt, wie groß die Ablehnung gegenüber den neuen Software-Produkten der Walldorfer tatsächlich ist. SAP hat sich große Ziele für sein neuestes Projekt "Rise with SAP" gesetzt. Dank dem im Frühjahr 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...