Aller Widrigkeiten durch Covid zum Trotz ist die Aktie von McDonald's am Dienstag vorbörslich auf eines neues Rekordhoch geklettert. Offensichtlich erwartet der Markt am Mittwoch vom Burger-Dino gute Zahlen für das zweite Quartal. Während viele Restaurants ums Überleben kämpfen, knüpft McDonald's an die Vor-Corona-Form an.Die von Bloomberg befragten Analysten erwarten für den Berichtszeitraum Erlöse von 5,6 Milliarden Dollar. Beim EBITDA sollte McDonald's 2,8 Milliarden verbucht haben. Den bereinigten ...

