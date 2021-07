DGAP-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

27. Juli 2021 Recyceltes Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien erreicht 99,98 % Kohlenstoffgehalt LAUFENDE BATTERIEZELLENTESTS MIT BATTERIEHERSTELLERN Das diversifizierte Unternehmen für Batterieanodenmaterialien EcoGraf Limited (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M, OTCQX: ECGFF) freut sich, die Ergebnisse der HF-freien EcoGraf-Reinigung einer Probe aus der Lithium-Ionen-Anodenzellenproduktion von SungEel Hitech Co. Ltd (SungEel) bekannt zu geben. Das Ergebnis ist ein bedeutender Erfolg. Durch das Reinigungsverfahren wurde das Material auf 99,98 % Kohlenstoff aufgewertet, während die Verunreinigungen auf ein Minimum reduziert wurden. Die ursprünglichen physikalischen Eigenschaften blieben dabei erhalten. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Spezifikationen der wichtigsten Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien. Die gereinigte Probe aus der Produktion von Kohlenstoffanodenzellen ist repräsentativ für den Anodenschrott aus der Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen. Bei den Batterieherstellern fallen derzeit mehrere Tausend Tonnen dieses Materials pro Jahr an. Und man geht davon aus, dass die Menge mit der Einführung von Elektrofahrzeugen noch erheblich zunehmen wird. SungEel wird das gereinigte Produkt nun dem südkoreanischen Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien für Batteriezellentests und -bewertungen zur Verfügung stellen, um das Potenzial für die Rückführung dieses Materials in die Lieferkette zu bewerten. Dieses gereinigte Kohlenstoffanodenmaterial ist ein hochwertiges Endprodukt, das aus natürlichem wie auch aus synthetischem Graphit besteht und vom Gewicht her mehr als die Hälfte der in einer Lithium-Ionen-Batterie enthaltenen Rohstoffe ausmacht. Die Rückgewinnung und das Recycling bieten den Batterieherstellern erhebliche Vorteile, darunter die Senkung der Batteriekosten pro Stück und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. SungEel ist eine der größten Lithium-Ionen-Batterie-Recyclinggruppen in Asien. EcoGraf arbeitet eng mit SungEel zusammen, um ein maßgeschneidertes EcoGraf-Recyclingverfahren in die geplanten neuen Recyclinganlagen in Südkorea und Europa zu integrieren, die umweltfreundlichen Verfahren von SungEel zu unterstützen und eine umfassende Recyclinglösung für Lithium-Ionen-Batterien anzubieten. PHYSIKALISCHE / CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN Physikalische Werte d10 7,7 Mikron d50 15,9 Mikron d90 29,1 Mikron Klopfdichte 0,99+/-0,01 g/mL



Chemische Eigenschaften Kohlenstoffgehalt (LOI) 99,98% Al <5 ppm Ca <15 ppm Cu <15 ppm Fe <10 ppm S <10 ppm Si <10 ppm Diese Ergebnisse, zusammen mit dem bisherigen positiven Kundenfeedback, bestätigen die Entscheidung für das technische Design einer containerisierten modularen Pilotanlage, welche voraussichtlich in Kürze fertiggestellt sein wird. Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. Über EcoGraf EcoGraf baut ein vertikal integriertes Unternehmen zur Produktion von hochreinem Graphit für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt und ist gegründet auf einem Bekenntnis zu Innovation und Nachhaltigkeit. Die neue hochmoderne Verarbeitungsanlage in Westaustralien wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und Nordamerika herstellen. Dabei wird eine überlegene, ökologisch verantwortungsvolle Reinigungstechnologie angewandt, so dass die Kunden mit einem nachhaltig produzierten, leistungsstarken Batterieanodengraphit beliefert werden. Die Produktionsbasis von Batteriegraphit wird rechtzeitig auch auf zusätzliche Anlagen in Europa und Nordamerika ausgeweitet werden, um den weltweiten Übergang zu sauberen, erneuerbaren Energien in diesem kommenden Jahrzehnt zu unterstützen. Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von Graphit aus recycelten Batterien unter Anwendung des unternehmenseigenen EcoGraf-Reinigungsverfahrens der Recyclingindustrie ermöglichen, Batterieabfälle zu reduzieren und das recycelte Graphit wiederzuverwenden und damit die Lebenszyklus-Effizienz von Batterien zu verbessern. Zur Ergänzung des Geschäftsbereichs Batteriegraphit entwickelt EcoGraf auch den Bereich TanzGraphite Naturflockengraphit, beginnend mit dem Epanko Graphitprojekt, welches zusätzliches Ausgangsmaterial für die Verarbeitungsanlagen für sphärischen Graphit liefern wird und den Kunden eine langfristig gesicherte Versorgung mit hochqualitativen Graphitprodukten für Industrieanwendungen wie zum Beispiel Feuerfestmaterialien, Aufkohlungsmittel und Schmierstoffen verspricht. EcoGraf ist ein einzigartig vertikal integriertes Graphitunternehmen, bereit für die Zukunft sauberer Energie. Ein Video, das die geplante Anlage in einer Modellanimation vorstellt, ist über folgenden Link online abrufbar: https://www.ecograf.com.au/home-video Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter oder abonnieren Sie den Newsletter des Unternehmens für die neuesten Meldungen, Pressemitteilungen oder Marktinformationen.

