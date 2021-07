DJ PTA-News: BRN Börsen-Radio-Network AG: China reguliert den Bildungssektor - Folker Hellmeyer: "Regulierungswut führt zu massivem Vertrauensverlust" - China reguliert den Bildungssektor - Folker Hellmeyer erklärt die Gründe und Folgen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Heinersreuth (pta021/27.07.2021/14:56) - Hier geht es direkt zum Radio-Interview:

https://www.brn-ag.de/39170-China-Aktien-Folker-Hellmeyer-Bildungssektor

China reguliert den Bildungssektor und verbietet den e-Learningfirmen Geld zu verdienen. Diese Entscheidung kam über Nacht und überrascht auch die Experten. Folker Hellmeyer, Chefanalyst von Solvecon: "Das ist auch für mich als China Kenner eine Überraschung." Als Folge fallen alle Aktien und Indizes aus China. "Dieser Vertrauensschaden lässt sich nicht abrupt reparieren. Ich bleibe aber für den chinesischen Standort zuversichtlich, weil es das Wachstumszentrum der Welt ist." Sollte man also vorsichtig sein mit China? "Im Moment wäre eine Investition in China der Griff in das fallende Schwert. Konservative Investoren warten eine Bodenbildung ab." Warum geht China diesen Schritt überhaupt? Und muss man mit weiteren Regulierungen für andere Sektoren rechnen? Wann wäre der Zeitpunkt gekommen, als Investor nach China zurückzukehren?

(Ende)

Aussender: BRN Börsen-Radio-Network AG Adresse: Denzenlohestrasse 47, 95500 Heinersreuth Land: Deutschland Ansprechpartner: Sebastian Leben Tel.: +49 9217413400 E-Mail: redaktion@brn-ag.de Website: www.brn-ag.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: - Weitere Handelsplätze: keiner

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1627390560329 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2021 08:56 ET (12:56 GMT)