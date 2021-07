Heute Nacht ist es wieder so weit. Der US-Chiphersteller AMD veröffentlicht nach US-Börsenschluss seine Q2-Zahlen. Die Messlatte hängt enorm hoch. Noch im Vorquartal vermeldete der Konzern ein Umsatzwachstum von 286 Prozent. So sollten Trader heute vorgehen.Kurz nach dem Jahreswechsel stoppte der monatelange Aufwärtstrend der AMD-Aktie. Nachdem sie am 11. Januar ein neues Allzeithoch bei 99,23 Dollar markierte hatte, bewegte sie sich in einem Abwärtskanal nach unten bis das Papier im Frühling einen ...

