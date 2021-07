Mainz (ots) - Gut ein Viertel der in Deutschland lebenden Menschen hat eine Einwanderungsgeschichte - darunter Geflüchtete, aber auch viele Menschen, die schon seit mehreren Generationen eine neue Heimat in Deutschland gefunden haben. "Geduldet oder Willkommen - Wie geht Integration?" ist am Donnerstag, 29. Juli 2021, 22.30 Uhr im ZDF, das Thema bei "Für & Wider - Die ZDF-Wahlduelle". Zu Gast beim Moderationsteam Shakuntala Banerjee und Daniel Pontzen sind Saskia Esken, Vorsitzende der SPD, und Joachim Herrmann, Bayerischer Innenminister von der CSU."Wir schaffen das", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Beginn der Flüchtlingskrise. Doch mit der steigenden Einwanderung wuchs die Angst vor zu vielen Fremden und die Sorge vor größer werdenden Parallelgesellschaften. Gefordert ist nicht nur die Politik, sondern die gesamte Gesellschaft. Wie kann Integration gelingen, so dass sich beide Seiten verstanden fühlen und kulturelle Identitäten bewahrt sehen? Was kann man tun gegen Vorurteile und Diskriminierung? Was muss geschehen, damit Ausgrenzung nicht zur Radikalisierung führt. Und wie kann der Staat legale Migration so regeln, dass es auch in Zukunft ausreichend Arbeitskräfte in Deutschland gibt?Im ZDF-Wahlduell "Für & Wider" diskutieren an der Seite der beiden Gäste aus der Politik Menschen, die das Thema aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Die einen sagen: "Einwanderung ist ein Gewinn für Deutschland, aber nicht immer fühlen wir uns willkommen", die anderen meinen: "Es gibt große Probleme bei der Integration, und das liegt zum Teil auch an den Zugewanderten selbst.""Für & Wider - Die ZDF-Wahlduelle" sind fünfmal donnerstags gegen 22.15 Uhr auf dem "maybrit illner"-Sendeplatz im ZDF zu sehen. In jeder Ausgabe sind zwei Gäste aus der Politik mit unterschiedlichen Meinungen dabei sowie zwei Publikumsgruppen, die das Thema ebenfalls aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Dunja Hayali und Andreas Wunn sowie Shakuntala Banerjee und Daniel Pontzen moderieren die Gesprächssendungen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fuerundwiderPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/fuer-wider/Sendungsseite: https://zdf.de/politik/fuer-und-wider-die-zdf-wahlduellehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4979531