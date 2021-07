Volkswagen kommt einer Übernahme des Autovermieters Europcar offenbar näher. Der Wolfsburger Autokonzern und die an dem französischen Unternehmen mehrheitlich beteiligten Hedgefonds befänden sich in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Deal, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Den vollständigen Artikel lesen ...