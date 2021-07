DER AKTIONÄR wird 25 Jahre. Nutzen Sie jetzt die Jubiläumsangebote unter: https://tinyurl.com/3mbc37d9 Die vergangene Handelswoche endete für die US-Indizes mit Gewinnen und mit diesen begann auch die neue. Der Dow Jones beispielsweise schloss erstmals über 35.100 Punkten. Die Dynamik hielt sich aber in Grenzen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Tesla, Apple, Microsoft, Alphabet, AMD und Alibaba. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.