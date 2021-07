Für die Morphosys-Aktie sieht es von Tag zu Tag schlimmer aus. Der Verlust am heutigen Tag beträgt bereits 11,4%. Damit ist der Titel in den vergangenen sieben Handelstagen bereits um 19% gefallen - das Minus in den letzten 30 Tagen beträgt sogar 32%. Die Commerzbank spricht nach einer Umsatzwarnung von Morphosys von einer "Vertrauensverlust". Eigentlich hatten die Investoren auf eine höhere Marktchance des Morphosys-Medikaments Monjuvi gehofft. Dieses Medikament sei Kern der strategischen Umstellung ...

