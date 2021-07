Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag weiter im Minus tendiert. Der ATX notierte gegen 15 Uhr mit einem Abschlag von 0,80 Prozent bei 3.475,86 Punkten. Der ATX-Prime fiel um 0,84 Prozent auf 1.759,29 Punkte. Auch an anderen Börsen ging es leicht nach unten.Die am Nachmittag gemeldeten US-Daten wirkten sich nicht deutlich an den Börsen aus. In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im ...

