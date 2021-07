DJ Tui verlängert 4,7-Mrd-Euro-Kreditlinien bei Banken bis Sommer 2024

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui hat die Fälligkeit seiner Kreditlinien bei Banken in Höhe von insgesamt 4,7 Milliarden Euro um zwei Jahre bis Sommer 2024 verlängert. Dies sei mit den 19 privaten Banken und der staatlichen Förderbank KfW vereinbart worden, und verschaffe dem Konzern mehr Zeit und Flexibilität in dem von coronabedingten Einschränkungen belasteten Marktumfeld. Auf Basis des aktuellen Tui-Ratings betrage die Marge nach Verlängerung für die Tranchen der revolvierenden Kreditfazilität 4,50 Prozent per Jahr, teilte die Tui Group mit

Zum 26. Juli 2021 standen dem Konzern pro-forma liquide Mittel von rund 2,9 Milliarden Euro zur Verfügung, unter Berücksichtigung des angekündigten Verkaufs von 21 Immobilien an die Familie Riu und in Form ungezogener Kreditlinien.

"Die Banken unterstützen unsere Strategie, unseren Weg der Transformation und sehen die Stärken der Tui nach der Corona-Krise", sagte Konzernchef Fritz Joussen.

Ziel bleibe aber eine schnelle Rückführung der staatlichen Kredite, teilte Tui weiter mit. Das Sommergeschäft sei gut angelaufen und konzentriere sich aktuell wie erwartet auf wenige Urlaubsdestinationen, wie Griechenland, Spanien und Zypern, den Inlandstourismus sowie Kreuzfahrten der Konzerngesellschaft Tui Cruises und die großen Hotel- und Clubmarken RIU, Tui Blue und Robinson.

