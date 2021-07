Bereits zum zweiten Mal innerhalb von nicht einmal zwei Monaten setzt Datron die ursprünglich im Dezember des vergangenen Jahres formulierte Prognose für 2021 herauf. So rechnet der Anbieter von CNC-Fräsmaschinen -vorzugsweise für die Bearbeitung von Aluminium sowie den Einsatz im Dentalbereich - nun mit Erlösen zwischen 47 und 50 Mio. Euro sowie einer EBIT-Marge von ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Datron, Edel appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...