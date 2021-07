Loxstedt (ots) - In aller Kürze:- 30-jähriges Firmenjubiläum- 500+ Kunden- EDV-Beratung und Schulung- Softwareentwicklungen- HardwareentwicklungenDie Firma Ideler EDV-Beratung aus Loxstedt im Landkreis Cuxhaven, südlich von Bremerhaven, feiert im August ihr 30. Jubiläum. 1991 gründete Bernd Ideler das Unternehmen nach seinem Studium und hat seitdem viel erlebt: "Wir sind damals als kleiner Familienbetrieb gestartet, zu einer Zeit, in der das 'World Wide Web' der Allgemeinheit überhaupt erst zur Verfügung gestellt wurde. Wir waren auch einer der Ersten, die das Potenzial von Apps auf Smartphones und Tablets erkannt und viele Lösungen dafür entwickelt haben. Vieles von dem, was für uns heute selbstverständlich ist, steht uns noch nicht sehr lange technisch zur Verfügung und die Halbwertzeit dieser Lösungen sinkt immer mehr."- 500+ Kunden: Vom Selbständigen über kleine und mittlere Firmen bis zur Aktiengesellschaft reicht die Bandbreite unserer langjährigen Mandanten.- Analyse, Beratung, Umsetzung und Betreuung: Gesamtverantwortlicher in Sachen IT.- Softwareentwicklung: .NET-Programmierungen, iOS- und Android-Apps sowie Web-Plattformen, intuitiv auf die User zugeschnitten.- Hardwareentwicklung (Embedded Systems): Komplettpaket von der Idee bis zur Serienfertigung.Analyse, Beratung, Umsetzung und Betreuung (Rundum Firmenbetreuung)Die Ideler EDV-Beratung analysiert nicht nur den betrieblichen IT-Bedarf ihrer Kunden, sie berät bei dessen Umsetzung und betreut danach die implementierten Hard- und Softwarelösungen.In der Regel können in jeder Firma die Prozesse durch IT-Optimierung, bzw. durch Wechsel der bestehenden Software, deutlich verbessert werden.Bernd Ideler: "Wir stehen für die Firmen als Gesamtverantwortlicher in Sachen IT zur Verfügung, so dass sich unsere Kunden auf Ihre betrieblichen Kernprozesse konzentrieren können."Aufbauend auf der Analyse der aktuellen betrieblichen IT-Situation sowie der Firmengröße und Branche, erstellt die Ideler EDV-Beratung IT-Konzepte und Strategien, um die betrieblichen Prozesse neu, performanter und sicherer zu gestalten.Bernd Ideler: "Wir stehen unseren Kunden auch nach Abschluss von Hard- und Softwaremaßnahmen für eine nachhaltige und dauerhafte IT-Unternehmensberatung zur Verfügung und tragen als Berater Verantwortung."Ab 2012 kamen immer mehr Anfragen an Telekommunikation dazu, so dass in der neugegründeten Ideler IT-Service GmbH alle Produkte und Dienstleistungen rund um IT-Hardware zusammengefasst wurden. Gegenwärtig werden in zwei Teleshops in Loxstedt und Hagen im Bremischen entsprechende Dienstleistungen auch für Privatkunden angeboten, wobei die klassische Ausrichtung auf die Firmenbetreuungen bleibt.SoftwareentwicklungSowohl klassische .NET-Anwendungen, als auch moderne Web-Anwendungen sowie Apps für Smartphones und Tablets werden vom engagierten Team der Ideler EDV-Beratung geplant und umgesetzt. Und die Programmierung wird nie langweilig: "Die Entwicklung schreitet heute so schnell voran, da muss man stets am Ball bleiben. Selbst eine einfache Webseite muss heute für viele Geräte und Bildschirmgrößen optimiert werden und sowohl Suchmaschinen- als auch benutzerfreundlich gestaltet sein. Es geht immer mehr in Richtung mobile Verfügbarkeit. Wir halten viele Apps und Web-Anwendungen für unsere Kunden aktuell, da diese genau auf ihre Bedürfnisse hin entwickelt wurden.", so Bernd Ideler. "Effizienz und Nachhaltigkeit gibt es nicht von der Stange, spart aber den Firmen Ressourcen und damit Kosten."Hardwareentwicklung (Embedded Systems)Der Bereich der individuellen Hardwareentwicklung umfasst die Erstellung von kundenspezifischen Schaltungen vom Schaltplanentwurf über das Design eines Layouts für die Fertigung von Prototypen, bis hin zur Unterstützung des Kunden bei der Zertifizierung seines Produktes und der Serienfertigung.Sofern vom Kunden gewünscht, veranlassen wir als Ideler EDV-Beratung die Serienproduktion in einem Fertigungsunternehmen in der Nähe. Neben der kompletten Entwicklung der anwendungsspezifischen Schaltung übernimmt die Ideler EDV-Beratung ebenso die Entwicklung der Firmware für die auf der Schaltung verwendeten Microcontroller. Ein Komplettpaket von der Idee bis zur Serienfertigung.Sie erreichen die Firma Ideler EDV-Beratung über die Webseite www.ideler.de oder telefonisch unter 04744-731979-0.Wichtige Links:Homepage: www.ideler.deInformationen zum Unternehmen:Das Programmierteam der Ideler EDV-Beratung ist es aus zahlreichen IT-Projekten aus dem Produktions-, Dienstleistungs- und Projektumfeld her gewöhnt, schnell und effektiv vernetzte IT-Lösungen zu konzipieren und umzusetzen, die von allen Prozessbeteiligten einfach zu bedienen sind.Informationen zum verantwortlichen Unternehmen:Ideler EDV-BeratungBahnhofstr. 53a27612 LoxstedtAnsprechpartner für die Presse: Bernd IdelerTelefon: 04744-731979-0Telefax: 04744-731979-20E-Mail: info@ideler.deInternet: www.ideler.deDie beiliegenden Fotos dürfen von der Presse dauerhaft kostenfrei und ohne Quellenangabe genutzt werden.Pressekontakt:Ideler EDV-BeratungBahnhofstr. 53a27612 LoxstedtAnsprechpartner für die Presse: Bernd IdelerTelefon: 04744-731979-0Telefax: 04744-731979-20E-Mail: info@ideler.deInternet: www.ideler.deOriginal-Content von: Ideler EDV-Beratung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155241/4979576