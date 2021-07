Frankfurt (www.fondscheck.de) - "Sei gierig, wenn andere ängstlich sind" - diese Aussage von Warren Buffett hat sich in den letzten Jahren verflüchtigt, da sich die wichtigsten Aktienmärkte der Welt in einer nicht enden wollenden Rally zu befinden scheinen, so die Experten von XTB.Es gebe jedoch einen Ort, der den Anlegern derzeit große Sorgen bereite - China. Am Wochenende habe Peking neue Vorschriften erlassen, die den Online-Bildungssektor praktisch zum Erliegen bringen würden. Obwohl der Sektor an sich keine große Rolle für den Aktienmarkt spiele, würden diese Vorschriften auf zahlreiche Maßnahmen gegen Technologieunternehmen folgen, und die Anleger würden befürchten, dass bald weitere folgen könnten. Dies habe zu einer erheblichen Neubewertung der Aktien geführt, und der Hang Seng China Enterprises Index (CHNComp) liege nur etwa 10% über dem Tiefststand von 2020. ...

