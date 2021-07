Wien (www.fondscheck.de) - Wells Fargo AM benennt sich um und bekommt prominenten Chef - FondsnewsEinen neuen Eigentümer hat Wells Fargo Asset Management schon, so die Experten von "FONDS professionell".Jetzt sei auch klar, wie die Fondssparte der US-Großbank künftig heißen werde. An die Spitze des Vorstands rücke unterdessen der ehemalige Chef des früheren Mitbewerbers Legg Mason. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...