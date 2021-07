Ende Februar erkannten wir bei Dürr viel Hoffnung, nachdem das Unternehmen bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt klare Ziele für 2021 nannte. So sollte der Umsatz auf 3,45 bis 3,65 Milliarden Euro klettern, bei einer operativen Marge von 3,3 bis 4,3 Prozent. Am Montagabend erhöhte der Maschinen- und Anlagenbauer seine Zielwerte. Nun soll der Umsatz zwischen 3,6 Milliarden und 3,8 Milliarden Euro durchs Ziel gehen, bei einer Marge von 5 bis 6 Prozent. Kein Wunder, dass die Aktie (556520) in die Höhe springt ...

