Tesla hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Analystenschätzungen getoppt. Im Anschluss an das Zahlenwerk erhöhte die RBC ihr Kursziel für die Aktie.Tesla schraubte den Umsatz im zweiten Quartal auf 12 Milliarden Dollar nach oben. Ein Plus von 98 Prozent. Beim EBITDA stand ein Plus von 106 Prozent auf rund 2,5 Milliarden Dollar zu Buche, im Vorfeld lagen die Markterwartungen bei knapp zwei Milliarden Dollar. Der Elektroauto-Pionier lieferte 201.304 Fahrzeuge an die Kundschaft aus. Ebenfalls ...

