Köln (ots) - Zu der schweren Explosion im Leverkusener Chempark mit anschließendem Brand in einem Tanklager sendet das WDR Fernsehen heute, 27. Juli 2021, auch um 17 Uhr eine 15 minütige Sondersendung von WDR Aktuell, die bei YouTube, Facebook und in der WDR Aktuell-App auch live gestreamt wird. Die Moderation hat Tobias Häusler.Der WDR hatte bereits um 14 Uhr eine Sondersendung ins Programm genommen und berichtet auch in den Regelsendungen wie WDR Aktuell um 16 Uhr sowie ab 18.45 Uhr in der "Aktuellen Stunde".Nach dem Unglück in einer Müllverbrennungsanlage war am Nachmittag eine Person tot geborgen worden. 16 Menschen wurden verletzt, weitere werden noch vermisst.Weitere Informationen: https://www1.wdr.de/nachrichten/explosion-erschuettert-leverkusen-100.html.