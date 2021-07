Die Berichtssaison läuft, die Delta Variante ist auf dem Vormarsch und an den Börsen gehen viele Marktteilnehmer in die Sommerpause. Wie sich diese Gemengelage auswirkt, konnte man am Handelsverlauf in der letzten Woche gut beobachten. Zuerst scharf abwärts, dann wieder aufwärts. Die Indizes reagieren empfindlich auf die Nachrichtenlage. Am Freitag konnten die US-Indizes dann doch wieder neue Rekorde vermelden, aber die Schwankungen nehmen spürbar zu. Wir ordnen die Gemengelage für Sie ein. Lesen Sie in unserer Analyse die Details zur Sommerbörse.

Den vollständigen Artikel lesen ...