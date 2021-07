An diesem Mittwoch steht ein spannendes IPO in den USA an: Die Trading-App Robinhood wagt den Sprung an die Börse. Das Unternehmen hat mit seinem kostenlosen Handel die Branche mächtig auf den Kopf gestellt. Aber der Neobroker steht auch in der Kritik, da unter anderem die US-Börsenaufsicht SEC eine Reihe von Untersuchungen angestoßen hat und bereits erste Strafzahlungen verhängt wurden. In Folge 46 von Money Train nehmen die Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich den Börsenkandidaten genauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...