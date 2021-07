DGAP-Ad-hoc: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

2021er Halbjahreszahlen besser als erwartet: Eckert & Ziegler erhöht Jahresgewinnprognose um rund 20%



27.07.2021

Berlin, den 27.07.2021 - Die Geschäftsentwicklung des Berliner Isotopenspezialisten Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700) liegt nach ersten vorläufigen Auswertungen zum 30. Juni 2021 über den Erwartungen. Das Konzernergebnis erreichte im ersten Halbjahr bereits rund 22 Mio. EUR (Vorjahr: 13 Mio. EUR), was etwa drei Viertel des prognostizierten Gesamtjahreswertes entspricht. Der Vorstand rechnet daher damit, dass das Konzernergebnis die am Jahresanfang veröffentlichte Prognose für den Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2021 um rund 20% übersteigt. Er passt die frühere Prognose insoweit an und erhöht den Zielwert von 29 Mio. EUR auf rund 35 Mio. EUR und das EPS von rund 1,40 EUR auf rund 1,70 EUR. Bei den Jahresumsätzen rechnet er weiterhin mit einem Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 180 Mio. EUR. Die vollständigen Zahlen für das erste Halbjahr werden am 12. August 2021 veröffentlicht. Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

