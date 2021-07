Nothing, das neue Unternehmen des Oneplus-Mitgründers Carl Pei, hat am Dienstag sein erstes Produkt vorgestellt. Es handelt sich um halbtransparente Bluetooth-Kopfhörerstöpsel mit aktiver Geräuschunterdrückung. Die immer wieder mit weiteren Info-Häppchen über Monate angeteaserten Nothing Ear 1 sind da. Es handelt sich um Bluetooth-Ohrstöpsel, die sich entfernt am Design der Airpods Pro orientieren. Diese Ähnlichkeit ist aber nicht dominant. Retro-Optik und moderne Technik - die Nothing Ear 1 Viel eher wirken die Ear 1 wie ein Stück Elektronik aus den Achtzigern des letzten Jahrhunderts. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...