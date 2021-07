MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Symrise vor Quartalszahlen von 108 auf 127 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Andreas von Arx rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit guten Zahlen des Herstellers von Duft- und Aromastoffen. Dies legten die Zahlen des Wettbewerbers Givaudan nahe. Um positiv zu überraschen, müsse Symrise das Wachstum aus eigener Kraft prozentual zweistellig steigern./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 15:55 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SYM9999

