Nemetschek SE erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2021



27.07.2021 / 17:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Nemetschek Group erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr 2021

München, 27. Juli 2021 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907) hat ihren hochprofitablen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt und ihre Prognose für das laufende Jahr 2021 heute nach oben angepasst. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum wird nun in einer Bandbreite zwischen 12 % und 14 % (vormals: mindestens hohes einstelliges Wachstum) erwartet. Damit einhergehend wird eine EBITDA-Marge zwischen 30 % und 32 % anvisiert (vormals: 27 % bis 29 %).



Der Konzernumsatz stieg im Q2 um 17,2 % (währungsbereinigt: 21,5 %) auf 165,9 Mio. Euro (Q2 2020: 141,6 Mio. Euro). Überproportional zum Umsatz stieg im Q2 das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um 38,3 % (währungsbereinigt: 43,3 %) auf 56,3 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 40,7 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge stieg deutlich auf 34,0 % (Q2 2020: 28,8 %).



Am 29. Juli 2021 wird Nemetschek mit dem Halbjahresbericht 2021 und in einer Telefonkonferenz ausführliche Informationen zum Verlauf des ersten Halbjahres sowie Details zum weiteren erwarteten Geschäftsverlauf im Jahr 2021 geben.

Nemetschek SE