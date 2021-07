NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach der Ankündigung eines zweiten Fabrikbaus in Singapur auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Der Bau einer weiteren Produktionsstätte für 300mm-Wafer sei das Ergebnis der starken Nachfrage nach Halbleitern und entsprechenden Komponenten wie Wafern, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies bestätige auch, dass Siltronic höhere Preise im Rahmen langfristiger Verträge durchsetzen könne./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2021 / 11:01 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 11:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001

SILTRONIC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de