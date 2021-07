Darum geht's im Video: Okay, die Vorurteile über Knock-out-Zertifikate haben wir im ersten Teil der Videoreihe ausgeräumt - Zeit also, sich die Hebelprodukte jetzt einmal genauer anzuschauen: Richy erklärt, welche Arten von Knock-out-Zertifikaten es gibt, wie sie funktionieren und auf was Du beim Handel unbedingt achten solltest. Nach diesen 30 Minuten bist Du fit für Teil 3 der Reihe, in dem wir uns der Auswahl des passenden Knock-out-Zertifikats widmen! 00:00 ? Die Idee hinter Knock-out-Zertifikaten 07:52 ? So funktionieren Knock-outs mit Laufzeit 10:35 ? Wie sich der Hebel ergibt 14:12 ? Der Markt steigt, das Zertifikat auch? 16:33 ? Was zählt für den Knock-out? 18:38 ? Manipulieren die Emittenten? 21:34 ? Knock-outs konservativ einsetzen? 23:19 ? Was sind endlose Knock-outs? 25:49 ? Knock-outs mit Stop Loss 28:37 ? Stell uns Deine Fragen! ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/