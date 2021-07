The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.07.2021



ISIN Name

BMG070252017 AURIS MEDICAL HLDG SF-,01

CA46123C2076 INV METALS INC. NEW

DE000A2TR497 CURASAN AG WD19/24

DE000A3E5DW4 DEUTSCHE WOHNEN SE VERK.

US3623931009 GTT COMMUNICATIONS DL-,01

US90069K1043 TUSCAN HOLDINGS DL-,0001

