Die Turbulenzen an den chinesischen Aktienmärkten schienen heute die Aktien auch in Deutschland anzustecken, wobei sich der Rückgang noch in Grenzen hielt. Gleichwohl drückte der "Risk-off"-Modus auf die Stimmung. Darunter litten unter anderem die Aktien von Varta und Nordex, während die TUI-Aktie dem allgemeinen Sentiment widerstand. Weiter stark abwärts ging es hingegen mit der Aktie von Morphosys.Ist das schon eine "Ansteckung" von den administrativ ausgelösten Marktturbulenzen in China? Dort rutschen heute der CSI-300 und ...

