PARIS (Dow Jones)--Der Autovermieter Europcar hat bestätigt, fortgeschrittene Übernahmeverhandlungen mit einem Konsortium aus Volkswagen AG, Attestor Ltd und Pon Holdings BV zu führen. Wie die Europcar Mobility Group SA mitteilte, geht es dabei um ein mögliches Gebot in Höhe von rund 50 Cent je Aktie, das den Autovermieter mit 2,5 Milliarden Euro bewerten würde. Der Ausgang der Gespräche sei allerdings noch offen, so Europcar.

Zuvor hatten bereits die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters über diese Entwicklung berichtet.

Der DAX-Konzern hatte vor gut einem Monat bestätigt, Europcar übernehmen zu wollen und mit Partnern eine unverbindliche Offerte von 0,44 Euro je Aktie gemacht zu haben. Das Angebot sei von Europcar aber zurückgewiesen worden.

Schon vergangenes Jahr hatte es in Medienberichten geheißen, dass VW den Rückkauf des 2006 veräußerten Autovermieters erwägt. Der Deal würde es VW ermöglichen, seine Flotte besser zu nutzen. Die Volkswagen AG hatte Europcar seinerzeit an die Investmentfirma Eurazeo für rund 3,32 Milliarden Euro verkauft.

