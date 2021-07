Der Photovoltaikanlagen-Hersteller JinkoSolar hat einen Sieg in einem langjährigen Patentrechtsstreit in den USA eingefahren. Dennoch kann sich die Aktie am Dienstagabend nicht gegen das schwache Marktumfeld und die andauernden Sorgen vor weitere Regulierungen stemmen und rauschte scheinbar ungebremst in die Tiefe. 2019 legte das Photovoltaikunternehmen Hanwha Q Cells eine Klage gegen JinkoSolar ein, weil das Unternehmen angeblich ein Patent von Hanwha verletzt hätte. Nun urteilte der United States ...

Den vollständigen Artikel lesen ...